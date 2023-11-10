الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دبلوماسى سابق: بداية وقف إطلاق النار تعنى نهاية نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

قال رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قمة وزراء الخارجية العرب تأتي تعبيرا عن تضامن العرب مع الشعب الفلسطيني في غزة، والوقوف بجانبهم في محنة تضمنت ارتكاب العديد من المجازر والانتهاكات، على مدار أكثر من شهر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "دي إم سي"، أن قمة وزراء الخارجية العرب تهدف إلى وقف إطلاق النار بأسرع ما يمكن، لأن إسرائيل تمادت إلى أبعد الحدود، واخترقت جميع حقوق الإنسان والقانون الدولي وارتكبت جرائم حرب وجرائم إنسانية.

اتجاهات سياسية لعدم إشراك "حماس" فى السلطة الفلسطينية 

وتابع: "قمة وزراء خارجية العرب طالبت برفع الحصار ووقف عملية التهجير القسري كونها مرفوضة من قبل الفلسطينيين، ومصر والأردن، وأطراف أخرى دولية، إذ صرّح وزير الخارجية الأمريكي برفضه التهجير القسري للفلسطينيين".

وواصل: "هناك اتجاه إسرائيلي وغربي على ألا تكون لحماس سلطة، بعد وقف إطلاق النار، وهذا أمر صعب للغاية"، متسائلا عما سيكون عليه الوضع، فهل سيكون هناك توافق مع السلطة الفلسطينية، بالاشتراك مع الفصائل خارج منظمة التحرير وبينها؟.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق: إننا في وقت حرج للغاية، ولا يجب الانتظار للتوصل إلى حل سياسي، في ظل الحكومة الإسرائيلية، لأن هناك مطالبات بإقالة نتنياهو بعد وقف إطلاق النار، وهو ما يفسر أسباب عدم رغبة نتنياهو في وقف إطلاق النار، إذ تتزامن بداية الوقف مع نهايته هو شخصيا.

نتنياهو إسرائيل غزة قطاع غزة فلسطين قمة وزراء خارجية العرب

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