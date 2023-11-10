الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

منهن إيناس السقا.. فنانات وكاتبات ضحايا المذبحة الإسرائيلية في غزة

إيناس السقا
إيناس السقا

كلف الهجوم الإسرائيلي على غزة حياة نحو 10 آلاف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، ويشهد العالم فورة من الهمجية الإمبريالية التي تنفذها حكومة نتنياهو الفاشية، ولكن بتشجيع وتمويل وتسليح من قبل إدارة بايدن وحلفائها الغربيين، ويجري سحق السكان العزل فعليا بأحدث أسلحة الدمار.

وجاء في موقع wsws: “كل حياة لها قيمة، وكل عملية قتل إسرائيلية للمدنيين جريمة، إذا ركزنا هنا على مصير عدد من الفنانين الفلسطينيين، فذلك يرجع جزئيًا إلى أن شيئًا ما عن حياتهم وموتهم معروف، وبالتالي يمكن نقله إلى جمهور أوسع. وتؤكد جرائم القتل التي ارتكبوها الطابع المأساوي والمروع لمقتل الآلاف من أولئك الذين لن يعرف عامة الناس أبداً حياتهم وإنجازاتهم”.

الكاتبة المسرحية إيناس السقا

في أواخر شهر أكتوبر، قُتلت الممثلة والكاتبة المسرحية الفلسطينية إيناس السقا، في مدينة غزة عندما تعرض المبنى الذي كانت تحتمي فيه مع أطفالها الخمسة لقصف جوي إسرائيلي، توفي ثلاثة من أطفالها في الهجوم، وأصيب الاثنان الآخران بجروح خطيرة.

وذكرت شبكة الأخبار العاجلة أن "سقا" كانت معروفة بشغفها بالفنون ورغبتها في إلهام الأطفال من خلال المسرح، من إجراء ورش عمل في مسرح عشتار بالقدس إلى التعاون مع الأكاديمية السويدية، تجاوز تأثير إيناس الحدود، وقد اشتهرت بأعمالها  التي تجسد روح شعب وقع في مرمى الصراع.

لعبت السقا دور البطولة في الفيلم الفلسطيني "سارة" (2014) للمخرج خليل المزين، والذي يتناول جزئيًا قضية "جرائم الشرف" في العالم العربي، وأكثر من ذلك، يتناول الفيلم الكئيب والمعقد الحياة في غزة، وتظهر صور الفقر والدمار في كل مكان. 

إيناس السقا

الفنانة الفلسطينية هبة زاقوت

تناقلت الأخبار مؤخرًا خبر وفاة الفنانة الفلسطينية هبة زقوت عن عمر ناهز 38 عامًا، قُتلت مع طفليها الصغيرين في غارة جوية إسرائيلية أخرى. وأكدت شقيقتها وفاتها على الفيسبوك.

درست زقوت الفنون الجميلة في جامعة الأقصى بغزة، وتدربت على التصميم الجرافيكي، لقد اكتسبت عددًا كبيرًا من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب لوحاتها النابضة بالحياة التي تصور المناظر الطبيعية والشعب الفلسطيني، وخاصة تصويرها لمشاهد من غزة والقدس.

في مقابلة أجريت معها قبل أسبوعين من وفاتها قالت: حاولت التعبير عن المشاعر والعواطف والتوترات السلبية التي تحدث في غزة، أعتبر الفن رسالة أوصلها للعالم الخارجي من خلال تعبيري عن القضية الفلسطينية والهوية الفلسطينية.

هبة زاقوت

الكاتبة هبة أبو ندى

قُتلت الكاتبة هبة أبو ندى في 10 أكتوبر، وهي شاعرة وروائية ومعلمة، ولدت في المملكة العربية السعودية. حصلت على درجة البكالوريوس في الكيمياء الحيوية من الجامعة الإسلامية بغزة، وحصلت روايتها "الأكسجين ليس للموتى" على المركز الثاني في جائزة الشارقة للإبداع العربي عام 2017.

استشهدت أبو ندى في منزلها جنوب مدينة غزة جراء غارة جوية إسرائيلية، وكان عمرها 32 عامًا.

هبة أبو ندى
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