الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منافس الزمالك.. نادي أبوسليم الليبي يحدد ملعب مبارياته في الكونفدرالية

أبوسليم الليبي
أبوسليم الليبي

استقر نادي أبوسليم الليبي، على الملعب الذي سيخوض عليه مبارياته في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية (موسم 2022-2023).

واختار النادي الليبي، ملعب (19 مايو 1956) بمدينة عنابة الجزائرية، لاستضافة مباريات الفريق في كأس الكونفدرالية.

ويأتي قرار النادي الليبي بإقامة مبارياته بالجزائر، لعدم اكتمال أعمال الإصلاحات بملعب النهر الصناعي بطرابلس.

ويتواجد فريق أبوسليم، في المجموعة الثانية لكأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي تضم كل من الزمالك، وساجرادا إيسبيرانسا الإنجولي، وأكاديمي سوار الغيني.

وسيستهل فريق أبوسليم الليبي، مشواره في البطولة، بمواجهة الزمالك في القاهرة، يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري، ثم يستقبل بعدها فريق ساجرادا الأنجولي، يوم الثالث من ديسمبر المقبل، بالجزائر، قبل أن يستقبل أكاديمي سوار الغيني، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

مجموعات كأس الكونفيدرالية الإفريقية

المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة الجزائري، فيوتشر، سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي، الهلال بنغازي الليبي 

المجموعة الثانية: الزمالك، ساجرادا إيسبيرانكا الأنجولي، سوار الغيني، أبوسليم الليبي

المجموعة الثالثة: ريفرز يونايتد النيجيري، النادي الإفريقي التونسي، دريمز الغاني، أكاديما دو لوبيتو الأنجولي

المجموعة الرابعة: نهضة بركان المغربي، ديابل نوار الكونغولي، ستاد مالين المالي، سيخوخون يونايتد الجنوب إفريقي

مواعيد مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية

الجولة الأولى: 26 نوفمبر 2023

الجولة الثانية: 3 ديسمبر 2023

الجولة الثالثة: 10 ديسمبر 2023

الجولة الرابعة: 20 ديسمبر 2023

الجولة الخامسة: 25 فبراير 2024

الجولة السادسة: 3 مارس 2024

أبوسليم الليبي كأس الكونفدرالية الإفريقية الزمالك ساجرادا الانجولي أكاديمي سوار الغيني

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