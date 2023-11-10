مرسى علم تستقبل 3 آلاف سائح اليوم.. وخبير سياحى: سنشهد موسمًا سياحيًا قويًا

يستعد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، لاستقبال 3 آلاف سائح من جنسيات مختلفة أغلبها ألمانية وتشيكية وإيطالية، يصلون على متن 18 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وذلك ضمن 147 رحلة طيران دولية وصلت خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة.

تقوم الأجهزة المختصة بمطار مرسى علم الدولي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم من عدة دول، بواقع 11 رحلة من ألمانيا ورحلتين من التشيك ورحلة من بولندا ورحلة من بلجيكا ورحلة من هولندا، ورحلتين من إيطاليا.

مطار مرسى علم يستقبل بداية من السبت وحتى اليوم الجمعة، 147 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وصلت من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.

وفي السياق ذاته، تشهد المنتجعات والفنادق السياحية بمدن البحر الأحمر المختلفة خاصة مدن الغردقة ومرسى علم، نشاطًا كبيرًا في نسب الأشغال والحجوزات، وذلك منذ بداية موسم السياحة الشتوي، وتزامنًا مع زيادة أعداد وصول الوفود ورحلات الطيران الدولية وخاصة القادمة من أوروبا، حيث تصدرت السياحة الأوروبية الأعلى وصولًا لمنتجعات الغردقة ومرسى علم، ومن بينها السياحة الألمانية والتشيكية، وفي مرسى علم تصدرت السياحة الإيطالية مقدمة الجنسيات الوافدة إليها.

وقال سامح جمعة الخبير السياحي لـ"الدستور"، إن القطاع السياحي في البحر الأحمر يشهد حالة رواج كبيرة وغير مسبوقة منذ بداية الموسم الشتوي الحالي، مشيرًا إلى أن هناك جنسيات جديدة دخلت للسوق السياحية المصرية مع تحركات شركات السياحة لفتح أسواق جديدة، مؤكدًا أن السياحة الأوربية تصدرت الأعلى وصولًا بمنتجعات البحر الأحمر.