مدير مستشفى الشفاء الطبى بغزة: استشهاد 6 أشخاص فى قصف إسرائيلى عنيف

أعلن مدير مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة، اليوم الجمعة، استشهاد 6 أشخاص في قصف إسرائيلي عنيف استهدف منذ قليل محيط المستشفى.

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية فلسطينية، إن "الجميع يدعو لحماية المستشفيات والاحتلال لا يكترث بأي مناشدات، ويمعن في قصفه كل المستشفيات في قطاع غزة.

من جانب آخر، نقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة قولها إن حريقًا اندلع في مستشفى "الرنتيسي" للأطفال في مدينة غزة بعد استهدافه بشكل مباشر من القوات الإسرائيلية.