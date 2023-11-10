الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مدير مستشفى الشفاء الطبى بغزة: استشهاد 6 أشخاص فى قصف إسرائيلى عنيف

مستشفى الشفاء الطبى
مستشفى الشفاء الطبى بغزة

أعلن مدير مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة، اليوم الجمعة، استشهاد 6 أشخاص في قصف إسرائيلي عنيف استهدف منذ قليل محيط المستشفى.

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية فلسطينية، إن "الجميع يدعو لحماية المستشفيات والاحتلال لا يكترث بأي مناشدات، ويمعن في قصفه كل المستشفيات في قطاع غزة.

من جانب آخر، نقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة قولها إن حريقًا اندلع في مستشفى "الرنتيسي" للأطفال في مدينة غزة بعد استهدافه بشكل مباشر من القوات الإسرائيلية.

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