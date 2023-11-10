الصحة الفلسطينية: 14 شهيدًا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلى على "جنين" ومُخيمها

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع مُحصلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على "جنين" ومُخيمها إلى 14 شهيدًا، موضحة أن بعض هؤلاء الشهداء استهدفوا بطائرة مُسيرة.



وأوضحت الوزارة -في بيان صحفي- أن الشهداء هم: الطفل محمد يوسف عزام زايد (15 عاما) من بلدة اليامون، وأيهم محمد ابراهيم عامر (23 عاما)، ومحمد ناصر حسن مطاحن (30 عاما)، ورأفت عقل عمر أبو عقل (21 عاما)، ومحمود حسين علي أبو الندى (47 عاما)، وقيس رائد جمال دويكات (21 عاما) من مخيم بلاطة بنابلس، ولطفي صايل حويطي (21 عاما)، ومحمد عبد الكريم الصباغ (30 عاما)، ومعتصم فواز عيسى (32عاما) من عانين، وأحمد محمود شفيق خلف (18 عاما)، ومحمد طارق حسين فايد (19عاما)، وإبراهيم حسن ظاهر عباهرة (25 عاما)، وأحمد تيسير محمود أبو قطنة (22 عاما)، وثائر محمد مرعي أبو قطنة (23 عاما).

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصة الاحتلال أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.