الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى شمال شرق القدس المحتلة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، بلدتي العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، وسلوان جنوبا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع المواطنين، تخللها اعتقال شابين.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، صوب المواطنين ومنازلهم في بلدة العيسوية، واعتقلت شابا لم تعرف هويته بعد، وداهمت منزل المواطن علي درباس في البلدة.

كما أفاد باندلاع مواجهات عنيفة في عدد من أحياء بلدة سلوان، اعتقلت خلالها قوات الاحتلال شابا لم تعرف هويته بعد.

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