الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن: نسعى لإيصال 150 شاحنة على الأقل يوميا إلى قطاع غزة

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة وتسعى لإيصال 150 شاحنة على الأقل يوميا إلى القطاع.

وأضاف بايدن في تصريحات صحفية: "فترات الهدنة في قطاع غزة خطوة في الاتجاه الصحيح، وإسرائيل تتخذ قراراتها بنفسها ولديها التزام بالتفرقة بين الإرهابيين والمدنيين والامتثال الكامل للقانون الدولي".

وتابع: "سيكون هناك ممران إنسانيان يسمحان للسكان بالفرار من مناطق الأعمال العدائية في غزة وسأواصل  الدفاع عن سلامة المدنيين والتركيز على زيادة المساعدات لتخفيف معاناة سكان غزة".

وأعلن البيت الأبيض، أن إسرائيل ستبدأ اعتبارًا من الخميس تطبيق هدنة مدتها أربع ساعات يوميا في شمال قطاع غزة من أجل السماح للسكان بالفرار من أعمال القتال.

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