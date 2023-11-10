ماكرون: نعمل لوقف إطلاق النار واستحداث مساحة للعمل الإنسانى فى غزة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يجب حماية جميع المدنيين ويجب العمل على تحقيق وقف إطلاق النار، حيث كتب عبر حسابه على منصة إكس X باللغة العربية: “يجب حماية جميع المدنيين. ويجب أن نعمل لتحقيق وقف إطلاق النار ولاستحداث المساحة الضرورية للجهات العاملة في المجال الإنساني في قطاع غزة”.

وسبق وأعلن ماكرون، في وقت سابق أمس الخميس، عن زيادة في مساهمات فرنسا المالية لتلبية احتياجات السكان المدنيين في قطاع غزة لتصل إلى 100 مليون يورو.

وقال ماكرون على هامش المؤتمر الانساني الدولي من أجل السكان المدنيين في غزة، بمشاركة نحو 80 دولة ومنظمة دولية لبحث وتنسيق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، إنه في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه الفلسطينيون في غزة جراء القصف الاسرائيلي المستمر إنه منذ 7 أكتوبر أعلنت فرنسا عن 20 مليون يورو كمساعدات إنسانية إضافية وسنزيد هذه المساهمات إلى 100 مليون يورو لعام 2023".