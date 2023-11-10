الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش الإسرائيلى مقيد بوقت محدود لتنفيذ عملياته فى غزة

الجيش الإسرائيلى
الجيش الإسرائيلى

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لديه وقت محدود لتنفيذ عملياته في قطاع غزة.

 

وفي وقت سابق أمس، أكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش يخطط فقط لفترات توقف تكتيكية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أنها محدودة في الزمان والمكان.

 

جاءت تصريحات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على ادعاء المتحدث باسم البيت الأبيض، بأن إسرائيل ستشارك يوميًا في هدنة إنسانية لمدة أربع ساعات في جميع أنحاء شمال غزة.

 

وقال ريتشارد هيشت، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن فترات التوقف المخطط لها هي استمرار لسياسة الممر الإنساني الإسرائيلي، مرتين في الأسبوع، ونوافذ مدتها أربع ساعات للسماح للمدنيين بالسفر من شمال إلى جنوب غزة، وهو أكثر أمانًا نسبيًا ويتلقى مساعدات إنسانية.

 

وأضاف: نحن نرى الناس يتحركون، عشرات الآلاف، على الرغم من وجود ضغوط من حماس لعدم السماح لهم بالرحيل، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي يخطط “لتوسيعه القيام بذلك بشكل أكبر”.

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