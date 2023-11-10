«كابيتانو مصر».. مواجهة بين فريقى شحتة ومحمود بكر

بدأت حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، بعدد من المسابقات والفقرات الترفيهية، وإعداد الأكلات الشعبية الشهيرة.

وشهدت حلقة اليوم الخميس من كابيتانو مصر، مباراة جديدة ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة "كابيتانو مصر".

وأقيمت مباراة اليوم، بين فريقي شحتة بقيادة محمد اليماني، ومحمود بكر بقيادة أحمد الكاس.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".