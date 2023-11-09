الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال حمزة ضيف حلقة اليوم من "كابيتانو مصر"

برنامج كابيتانو مصر
برنامج "كابيتانو مصر"

بدأت حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، بعدد من المسابقات والفقرات الترفيهية، وإعداد الأكلات الشعبية الشهيرة.

وحل نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، جمال حمزة ضيفا على حلقة اليوم الخميس من برنامج كابيتانو مصر.

ووجه جمال حمزة خلال الحلقة العديد من النصائح لمواهب برنامج كابيتانو مشيدا بفكرته ومساهمته في إبراز نجوم جدد في الكرة المصرية.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".

كابيتانو مصر جمال حمزة

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