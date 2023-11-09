"الصحة الفلسطينية": جيش الاحتلال نفذ قصفًا مباشرًا داخل مجمع الشفاء الطبى بقطاع غزة

قال الدكتور أشرف القدرة، متحدث وزارة الصحة في قطاع غزة، إن هناك أكثر من 20 مجزرة خلال الساعات الماضية، فالاحتلال الإسرائيلي لم يترك شبرا واحدا دون قصف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية في جميع أنحاء قطاع غزة، لافتا إلى أن المستشفيات في قطاع غزة، على وشك الخروج عن الخدمة.

وتابع: "الاحتلال استهدف المنظومة الصحية بقطاع غزة، وضيق الخناق على المستشفيات"، مؤكدًا أن جيش الاحتلال نفذ قصفًا مباشرًا داخل مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.

وأوضح الدكتور أشرف القدرة، متحدث وزارة الصحة في قطاع غزة، أنه مازال هناك 1400 طفل مازالوا تحت الأنقاض، وارتفع عدد الشهداء إلى 10818 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.