الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الدوري السعودي: ضمك يخطف "تعادلًا ثمينًا" من الأهلى قبل صافرة النهاية

ضمك وأهلي جدة
ضمك وأهلي جدة

خطف ضمك تعادلا في اللحظات الأخيرة من مضيفه الأهلي 2 /2، الخميس، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدم الأهلي عن طريق عبد الباسط هندي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف سميحان النابت الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 73 سجل فاروق شافعي الهدف الأول لضمك، قبل أن يدرك نيكولاي ستانسيو التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الأهلي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع ضمك رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع.

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أحداث المباراة

المباراة بدأت قوية من جانب فريق أهلي جدة الذي كاد أن يتقدم في الدقيقة السابعة بعد تصويبة من فيجا من داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي مرت بجوار المرمى.

وتقدم أهلي جدة في الدقيقة العاشرة عن طريق عبد الباسط هندي بعد كرة عرضية من ركلة ركنية لصالح الأهلي عن طريق رياض محرز على رأس هندي الذي سدد كرة داخل الشباك.

وسدد جابرييل فيجا كرة قوية في الدقيقة 24 ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى ضمك.

في الدقيقة 34 تسديدة من فيجا من يمين منطقة الجزاء لصالح الأهلي تصدى لها حارس مرمى ضمك بنجاح.

في الدقيقة 41 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح ضمك من ركلة حرة عن طريق فاروق شافعي لكنها مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 44 سجل سميحان النابت الهدف الثاني لصالح أهلي جدة بعد مرور رائع من رياض محرز من الطرف الأيمن ليمرر كرة تصل إلى البريكان ثم يكملها سميحان النابت من داخل منطقة الستة ياردة داخل الشباك.

في الدقيقة 58 تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لصالح ضمك عن طريق أسان سيساي لكنها مرت بجوار المرمى.

ونجح فريق ضمك في تقليص الفارق عن طريق فاروق الشافعي في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 92 سجل ضمك هدف التعادل القاتل بعد تمريرة رائعة من عبد العزيز الشهراني إلى نيكولا ستانسيو الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لصالح ضمك لتسكن الشباك.

الرياض يتعادل مع الفتح

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، تعادل الرياض مع ضيفه الفتح 1 /1.

وتقدم الفتح عن طريق عباس الحسن في الدقيقة 34، قبل أن يسجل صالح آل عباس هدف التعادل للرياض في الدقيقة 68.

ورفع الفتح رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع الرياض رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

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