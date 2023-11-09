الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إكسترا نيوز: بعض الأسر بغزة فضلت العودة لمنازلها المهدمة والعيش وسط ركامها

غزة
غزة

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرًا لبعض الأسر في  قطاع غزة، والذين دمرت منازلهم نتيجة القصف الإسرائيلي للقطاع على مدار 34 يومًا.

وكشفت إحدى السيدات أنها فضلت العودة لمنزلها المنهار والعيش فيه، وذلك حتى وإن تهدم المنزل عليها فإنها لن تغادره، مؤكدة أنها ذهبت لإحدى المستشفيات التابعة للأونروا ولكنها لم تستطع العيش هناك نتيجة التزاحم الشديد وكثرة انتشار الأمراض والمرضى.

وأكدت أنها وعائلتها انتقلت للعيش وسط حطام منزلهم وبأقل الإمكانيات المتوفرة لهم حيث عادوا للحياة البدائية من جديد ولكنه أفضل لهم من العيش خارجه مؤكدة أنها لم تخرج من منزلها يومًا ولن تخرج منه حتى لو تم قصفه.

العيش بأبسط مقومات الحياة

وأظهر الفيديو استخدام العائلة لأبسط مقومات الحياة للعيش وسط ركام المنزل المنهار، وليست هذه هي العائلة الوحيدة التي قامت بذلك ولكن العديد من الأسر بغزة عادت لمنازلها المنهارة وعاشت فيها من جديد.

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