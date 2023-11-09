محمد الباز يكتب: تطويع العالم.. رسائل مصر القوية فى مؤتمر السلام

القفز فوق الألغام (5)

كانت المهمة أمام صانع السياسة المصرية وصائغ قرارها صعبة، فلا يكفى أن تكون صاحب حق لتحصل عليه، بل لا بد أن تكون صاحب حجة سياسية، وحيلة دبلوماسية، وقدرة على إدارة موقفك وحلحلة مواقف الآخرين، التى تأتى على العكس من موقفك.

من اللحظة الأولى لاندلاع حرب غزة والرئيس عبدالفتاح السيسى يتحرك بقناعة تقوم على أساس واضح، وهو أنك لكى تربح معركتك فلا بد أن يكون لك حلفاء ومؤيدون، يدركون جيدًا حدود موقفك ويؤمنون به ويكوِّنون قناعتهم الخاصة من خلال شرحك قضيتك لهم وجهًا لوجه، وهو ما تترجمه لنا تحركات الرئيس، سواء من خلال اللقاءات الثنائية أو الاتصالات الهاتفية، أو قمة السلام التى عقدت فى العاصمة الإدارية.

قرر الرئيس السيسى أن يتحرك فى دروب الأزمة بـ «فلسفة تطويع العالم»، فإذا كنت لا تستطيع أن تجبر الآخرين على اعتناق وجهة نظرك، فلا أقل من أن تبذل كل الجهد الممكن لإقناعهم.

بدا ذلك واضحًا فى اللقاء الذى عقده الرئيس مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتونى بلينكن يوم ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣.

بعد هذا اللقاء صدر عن مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بيان مقتضب.

صاغ البيان المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، قال: اجتمع وزير الخارجية أنتونى بلينكن اليوم بالرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى فى مصر، وشدد الوزير «بلينكن» على تركيز الولايات المتحدة على وقف هجمات حركة حماس الإرهابية ضد إسرائيل وتجنب اتساع رقعة الصراع، واتفق المجتمعان على أهمية معالجة الوضع الإنسانى فى غزة؛ لضمان وصول المساعدات إلى من يحتاجون إليها وإبقاء المدنيين بعيدين عن مواقع الخطر، وأعاد الوزير «بلينكن» التأكيد على أهمية تسهيل العبور الآمن للمواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم من غزة.

لم يكن بيان الخارجية معبرًا عما دار بين أنتونى بلينكن والرئيس عبدالفتاح السيسى، ولا عاكسًا للحالة التى كان عليها، وهى الحالة التى يمكن أن نعتبرها كانت مفصلية فى التفاعل مع الأحداث.

كان «بلينكن» قد جاء إلى مصر بعد لقاءات مع عدد من قادة المنطقة، فى إسرائيل والسعودية والإمارات وقطر والأردن والبحرين، كالديك المنفوش، أعلن عن دعمه المطلق ومساندته الكاملة لإسرائيل وتأييدها الشامل لكل ما تقوم به من خطوات، فلم يكن وزير الخارجية الأمريكى وسيط تهدئة، بقدر ما كان محاربًا فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى.

ولما كانت مصر تعرف أبعاد الدور الذى جاء «بلينكن» ليلعبه فى الصراع، فقد قررت إخراج اللقاء بينه وبين الرئيس السيسى بطريقة غير تقليدية، ولأول مرة تذاع المباحثات الثنائية بينهما على الهواء، فى إشارة إلى أن مصر ليس لديها ما تخفيه بخصوص القضية، فمن حق الرأى العام المصرى أولًا ومن بعده الرأى العام العالمى أن يعرف فى أى شىء تفكر مصر.

فصّل الرئيس السيسى رؤية مصر فيما يجرى بكلام واضح لا يحتمل لبسًا ولا يقبل تأويلًا.

قال لـ«بلينكن»: إن التأخير فى حل القضية الفلسطينية يترتب عليه المزيد من الضحايا، وإن غياب أفق لحل القضية الفلسطينية أدى لتفاقم الغضب، وقد حرصت مصر على لعب دور إيجابى جدًا فى القضية الفلسطينية منذ اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل خلال ٥ جولات من الصراع بين قطاع غزة وإسرائيل.

وضع الرئيس أمام «بلينكن» أرقام الضحايا المدنيين من الجانبين فى جولات الصراع الخمس بين قطاع غزة وإسرائيل، تدليلًا منه على ما يقوله من أن تأخير حسم وإيجاد حل لهذه الأزمة سوف يترتب عليه سقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

قال الرئيس: فى خلال الـ٥ جولات سقط من الفلسطينيين ١٢٥٠٠ قتيل من المدنيين، ومن الجانب الإسرائيلى سقط ٢٧٠٠ قتيل، منهم الـ١٥٠٠ الذين سقطوا فى الأزمة الأخيرة، وفيما يخص المصابين فقط أصيب من الفلسطينيين ١٠٠ ألف مصاب، ومن الإسرائيليين ١٢ ألف مصاب، ومن الأطفال سقط ٢٥٠٠ طفل فلسطينى قتلى، وسقط من الإسرائيليين ١٥٠ طفلًا.

كانت الجلسة بين الرئيس ووزير الخارجية الأمريكى جلسة مكاشفة كاملة، قال له: أنا أقول هذا الكلام لأن الأزمة التى نواجهها الآن كبيرة، وأتحسب أن يتجاوز رد الفعل الإسرائيلى حق الدفاع عن النفس، بحيث يتحول إلى عقاب جماعى لقطاع غزة الذى يعيش فيه ٢.٣ مليون فلسطينى.

أفاض الرئيس فى الشرح أكثر، فقد كان يشغله وضع الصورة كاملة أمام وزير الخارجية الأمريكى، الذى بدا منحازًا ومتعمدًا رسم صورة خاطئة للصراع.

قال له الرئيس: ما حدث فى ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ كان كثيرًا وصعبًا، ونحن ندينه، لكن لا بد أن نعرف أيضًا أن هناك تراكمًا للغضب والكراهية من ٤٠ عامًا، ولا يوجد أفق لإيجاد حل يمنح الفلسطينيين أملًا، وأقول لك ذلك حتى نؤسس على جهدنا وحركتنا المطلوبة لإيقاف الأزمة الحالية، التى يمكن أن تكون لها تداعيات على منطقة الشرق الأوسط كلها، وكل ما يجب أن نفعله الآن هو أن نبذل جهدنا أولًا لاحتواء الموقف، وعدم دخول أطراف أخرى إلى الصراع.

انتقل الرئيس السيسى بعد ذلك إلى منطقة مهمة من المواجهة، عندما قال لوزير الخارجية الأمريكى: معالى الوزير أنت تحدثت وقلت إنك يهودى، واسمح لى أن أقول لك إنى مواطن مصرى نشأت فى حى جنبًا إلى جنب مع اليهود فى مصر، ولم يحدث أبدًا أن تعرضوا إلى أى شكل من أشكال القمع أو الاستهداف، ولم يحدث فى منطقتنا العربية والإسلامية استهداف لليهود فى تاريخهم القديم أو الحديث مثلما حدث فى أوروبا.

كانت إشارة الرئيس واضحة، فلم يعانِ اليهود إلا بعد أن ظهرت إسرائيل إلى الوجود، وبدأت هى بالاعتداء، بما يعنى أن ما تتعرض له مجرد رد فعل على عدوانها، والدليل على ذلك الموجة التى تشكلت فى أعقاب أحداث ٧ أكتوبر، فنحن نتحدث عن قطاع محاصر بلا مياه ولا كهرباء ولا وقود.

برر الرئيس منهجه فى الحديث، بقوله: أنا أقول هذا الكلام لأننا نحتاج أن نسمعه من بعض، وأنتم موجودون فى المنطقة الآن حتى تسمعوه منا، لأننا المعنيون بالقضية والعالمون إلى حد ما بأسباب الأزمات الناتجة عنها، وأنا أريد أن أسألك: لماذا قتل الرئيس السادات، ولماذا قتل رابين؟ نحن جميعًا نعرف أن من فعل ذلك هم المتطرفون.

ختم الرئيس كلامه بأنه يتمنى أن يكون هذا اللقاء فرصة كبيرة لإيجاد قوة دفع هائلة لإيجاد حل للأزمة الحالية.

لم يكن ما قاله الرئيس فى هذا اللقاء وحده الدال على ما تخطط له مصر وما تريده، ولم تكن إذاعة اللقاء مباشرة على الهواء وحدها هى التى نقلت رغبة مصر فى اتباع سياسة المكاشفة، ولكن لغة جسد الرئيس أثناء حديثه، وطريقة جلسته، وزاوية نظرته إلى وزير الخارجية الأمريكى، بدت على عكس لقاءات الرئيس جميعها، فقد قرر أن تصل الرسالة بكل الأدوات، فلم تكن الجلسة حميمة، يغلب عليها الود، بل بدا الرفض مسيطرًا على كل ما تمثله أمريكا.

وفى الواقع أيضًا لم يكن الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حاجة إلى مثل هذا اللقاء ليعمل على إيجاد قوة لحل الأزمة، فقبل ساعات قليلة كان قد عقد بالفعل اجتماعًا لمجلس الأمن القومى، بعد أن استعرض تطورات الأوضاع الإقليمية، وتحديدًا ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكرى فى قطاع غزة، وصدرت عن هذا الاجتماع القرارات التالية:

أولًا: مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.

ثانيًا: تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.

ثالثًا: التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

رابعًا: إبراز استعداد مصر للقيام بأى جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.

خامسًا: تأكيد أن أمن مصر خط أحمر ولا تهاون فى حمايتها.

سادسًا: توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية؛ من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

كان الاجتماع الذى أعلنت قراراته على قدر الحدث، ولفت انتباه كثيرين أنها قرارات من مجلس الأمن القومى، بما يعنى استشعار الدولة الخطر الشديد، وهو ما جعلها تدعو أعضاء هذا المجلس للتشاور والاستقرار على ما ستقوم به مصر لمواجهة هذه الأزمة.

وقد يكون من المهم هنا أن نعرف ملامح هذا المجلس وحدود الدور الذى يقوم به.

مجلس الأمن القومى صدر قرار جمهورى رقم ١٩ عام ٢٠١٤ بتشكيله، وفقًا للمادة ٢٠٥ من الدستور، التى تنص على: ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى، وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله.

وطبقًا للقانون تحددت اختصاصات المجلس فى الآتى:

أولًا: إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة.

ثانيًا: إقرار الأهداف السياسية التخصصية فى كل المجالات لوزارات الدولة المختلفة.

ثالثًا: إقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانات القوى الشاملة للدولة، المقدمة من الحكومة.

رابعًا: اتخاذ القرارات التى تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها، ومكانتها الإقليمية والدولية.

خامسًا: استعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة، الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات.

سادسًا: مواجهة العدائيات الداخلية، وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وإزالة آثارها.

سابعًا: توجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولى فى دوائر اهتمام الأمن القومى المصرى.

ثامنًا: أى موضوعات أخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس.

كان التوقع الأقرب إلى خيال المواطن المصرى والعربى من بعدها بعد ذلك بالطبع، أن تكون الدعوة لقمة عربية طارئة، لكن مصر، ومن خلال مجلس الأمن القومى، تدعو إلى قمة إقليمية دولية، وهو ما كان منطقيًا أكثر بالطبع، فالعرب كلمتهم واحدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وعندما يجتمعون فإنهم سيسمعون من بعضهم البعض ما سبق وقالوه، لكن الأولى أن يأتى العالم إلى هنا، أن يستمع إلى الرؤية العربية، فكان الانحياز إلى القمة الدولية على حساب القمة العربية.

حرصت مصر على مشاركة أكبر عدد من الدول من خارج الوطن العربى، فجاءت اليونان وإيطاليا وبريطانيا وإسبانيا، وقبرص وتركيا والبرازيل والصين، وأمريكا وجنوب إفريقيا والنرويج وروسيا والمجلس الأوروبى، والأمين العام للأمم المتحدة.

كان هناك من اعترض على أن هذه الدول لا يمكن أن تتفق على رأى واحد فيما يتعلق بما يحدث فى غزة؛ لذلك سيكون من الصعب الخروج ببيان يتوافق الجميع عليه، وهو ما سيكون فيه إضعاف للدعوة المصرية، لكن مصر لم تلتفت لذلك، فعندما دعت إلى القمة كان هدفها هو تحريك الأوضاع على الأراضى، وأن تكون الرؤية المصرية حاضرة فى المجال العام العالمى.

اختار الرئيس، فى كلمته أمام القمة، أن يرسم ملامح الموقف المصرى بوضوح، فقال: إن مصر تدين، بوضوح كامل، استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين، وفى الوقت ذاته، تعبر عن دهشتها البالغة من أن يقف العالم متفرجًا على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطينى فى قطاع غزة، يُفرض عليهم عقاب جماعى وحصار وتجويع وضــغوط عنيفــة للتهجير القسرى، فى ممارسات نبذها العالم المتحضر الذى أبرم الاتفاقيات، وأسس القانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى، لتجريمها، ومنع تكرارها؛ مما يدفعنا لتأكيد دعوتنا، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى والمدنيين الأبرياء.

وتساءل الرئيس: أين قيم الحضارة الإنسانية التى شيدناها على امتداد الألفيات والقرون؟ أين المساواة بين أرواح البشر دون تمييز أو تفرقة أو معايير مزدوجة؟

وكان مهمًا أن يلفت الرئيس انتباه العالم إلى موقف مصر من خطط التهجير، فقال: إن العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنسانى للإجبار على التهجير، وقد أكدت مصر وتجدد التشديد على الرفض التام، للتهجير القسرى للفلسطينيين، ونزوحهم إلى الأراضى المصرية فى سيناء، إذ إن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاءً لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة، ويخطئ فى فهم طبيعة الشعب الفلسطينى من يظن أن هذا الشعب الأبى الصامد راغب فى مغادرة أرضه، حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال، أو القصف.

وفى حسم ووضوح أضاف الرئيس: تقول لكم مصر بكلمات ناصحة أمينة: إن حل القضية الفلسطينية، ليس التهجير، وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى، بل إن حلها الوحيد هو العدل، بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة فى تقرير المصير، والعيش بكرامة وأمان، فى دولة مستقلة على أرضهم، مثلهم مثل باقى شعوب الأرض، فنحن أمام أزمة غير مسبوقة تتطلب الانتباه الكامل، للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع، بما يهدد استقرار المنطقة، ويهدد السلم والأمن الدوليين.

أراد الرئيس أن تكون الدعوة للقمة واضحة، فقال: لقد وجهت لكم الدعوة لنناقش معًا، ونعمل على التوصل إلى توافق محدد، على خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام من خلال عدة محاور تبدأ بضمان التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة وتنتقل فورًا إلى التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل فى مفاوضات لإحياء عملية السلام وصولًا لإعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التى تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولية، مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية للاضطلاع بمهامها بشكل كامل فى الأراضى الفلسطينية.

كانت القيادة المصرية تعرف أن التوافق مستحيل، لكن الحِراك مطلوب، لذلك أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا، أعتقد أنه سيكون من وثائق القضية الفلسطينية، ومن بين ما جاء فى هذا البيان:

أولًا: سعت جمهورية مصر العربية، من خلال دعوتها إلى هذه القمة، إلى بناء توافق دولى عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية، توافق محوره قيم الإنسانية وضميرها الجمعى، ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق، ويدعو إلى وقف الحرب الدائرة التى راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء على الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، ويطالب باحترام قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، ويؤكد الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات، ويعطى أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة، ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالى إلى مناطق أخرى فى الإقليم.

ثانيًا: تطلعت مصر إلى أن يطلق المشاركون نداءً عالميًا للسلام يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولى مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية، وبحيث يتم الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة؛ تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة تُفضى، خلال أمد قريب ومنظور، إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

ثالثًا: إن المشهد الدولى عبر العقود الماضية كشف عن قصور جسيم فى إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية؛ لكونه سعى لإدارة الصراع وليس إنهائه بشكل دائم، اكتفى بطرح حلول مؤقتة ومسكنات لا ترقى لأدنى تطلعات شعب عانى على مر أكثر من ثمانين عامًا من الاحتلال الأجنبى ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل.

رابعًا: كشفت الحرب الجارية عن خلل فى قيم المجتمع الدولى فى التعامل مع الأزمات، فبينما نرى هرولة وتنافسًا على سرعة إدانة قتل الأبرياء فى مكان، نجد ترددًا غير مفهوم فى إدانة نفس الفعل فى مكان آخر، بل نجد محاولات لتبرير هذا القتل، كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطينى أقل أهمية من حياة باقى البشر.

خامسًا: إن الأرواح التى تزهق كل يوم خلال الأزمة الراهنة، والنساء والأطفال الذين يرتجفون رعبًا تحت نيران القصف الجوى على مدار الساعة تقتضى أن تكون استجابة المجتمع الدولى على قدر فداحة الحدث.

سادسًا: حق الإنسان الفلسطينى ليس مستثنى ممن شملتهم قواعد القانون الدولى الإنسانى، أو الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. والشعب الفلسطينى لا بد أن يتمتع بكل الحقوق التى يتمتع بها باقى الشعوب، بدءًا بالحق الأسمى، وهو الحق فى الحياة، وحقه فى أن يجد المسكن الآمن والرعاية الصحية اللائقة والتعليم لأبنائه، وأن تكون له قبل كل شىء دولة، تُجسد هويته ويفخر بالانتماء لها.

سابعًا: إن جمهورية مصر العربية لن تألو جهدًا فى استمرار العمل مع جميع الشركاء؛ من أجل تحقيق الأهداف التى دعت إلى عقد هذه القمة، مهما كانت الصعاب أو طال أمد الصراع، وسوف تحافظ مصر دومًا على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجى لا حياد أو تراجع عنه، حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض فى سلام.

ثامنًا: لن تقبل مصر أبدًا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أى دولة بالمنطقة ولن تتهاون للحظة فى الحفاظ على سيادتها وأمنها القومى فى ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات، مستعينة فى ذلك بالله العظيم، وبإرادة شعبها وعزيمته.

حققت مصر كل أهدافها بعقد هذه القمة التى يمكننا اعتبارها حلقة من حلقات جهودها، ولم تصمت بعد ذلك، فقد تحركت؛ لتؤكد كل ما جاء فى بيانها، الذى كانت دول العالم شاهدة عليه.