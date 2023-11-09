الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسن سلامة: الحملة الانتخابية للرئيس السيسي مبنية على ماتم إنجازه خلال سنوات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الانتخابات الرئاسية هي الخامسة، يتم فيها التنافس على منصب رئيس الجمهورية، وبدأت العملية بمراحلها الأولى بدعوة الناخبين للتصويت.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الحملات الانتخابية هي عرض لما سيقوم به المرشح حال فوزه كما أن المرشح يضع معايير للناس لاختياره، مؤكدًا أن حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مبنية على إنجاز الرئيس طوال السنوات الماضية وهذا ما يميزها.

وأكد أننا لانحتاج لبرنامج انتخابي تقليدي ولكن نحتاج لرؤيا تستهدف الحياة الكريمة للمواطن ليس في حدودها الدنيا لانها قد تمت من بنية تحتية ومدارس ومستشفيات وغيرها.

تهديد حدودنا يستدعي الاختيار بشكل جدي بالانتخابات الرئاسية

وتابع أن أي مرشح رئاسي قد يستطيع حال فوزه بالمنصب توفير الاحتياجات الأساسية بالتعاون مع مؤسسات الدولة ولكن ليس أي مرشح يستطيع الحفاظ على الأمن القومي المصري لأن كل حدودنا يوجد عليها مهددات حقيقة تستدعي على المواطن الاختيار بشكل جدي حتى قبل النظر للأهداف الاقتصادية.

حسن سلامة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي إنجاز الرئيس برنامج انتخابي الانتخابات الرئاسية الأمن القومي المصري

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