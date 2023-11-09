أميرة صابر: القضية الفلسطينية همنا الأول وأمن مصر الاستراتيجي متعلق بها

قالت أميرة صابر المتحدثة باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إنهم أعلنوا ترشحهم في ظرف مغاير لما يحدث الآن.

وأضافت صابر، أنه منذ يوم السابع من أكتوبر وحتى الآن تجلى لنا كيف يدار العالم بمعايير مزدوجة، وكيف يغض الطرف عن جرائم إبادة جماعية، مشددة على أن هم القضية الفلسطينية همنا وأمن مصر الاستراتيجي متعلق بها.

وأوضحت صابر خلال كلمتها بمؤتمر صحفي اليوم لإعلان البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران، أنه قد طغي على ظروف الحملة بأكملها ما بعد 7 أكتوبر، وما بعد هذا التاريخ الفارق الذى سيغير مصائر عدد كبير من الشعوب.

وتابعت:" فقدنا الكثير من الحماسة والشغف لأن الحزن يخيم على الجميع، لكن لدينا أيضا معركة ديمقراطية هامة وهي الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي قررنا خوضها استمرارا لموقفنا في بناء مسار ديمقراطي حقيقي، ومحاولة إيجاد قنوات سياسية جادة في بلد عانى لعشرات السنوات من تصحر سياسي وإغلاق للمجال العام.



وانطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وذلك لعرض برنامجه الانتخابي.

جاء ذلك بحضور المرشح الرئاسي فريد زهران، محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية، النائب ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، والنائبة ريهام عبد النبي والنائبة مها عبد الناصر، والمهندس باسم كامل مدير الحملة، وعبد العزيز الشناوى نائب مدير الحملة، ومعتز الشناوى المتحدث الرسمي للحملة، النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي للحملة.