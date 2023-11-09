الكونتينر: مصنع سمرمون للأسماك.. "بدأت بعزومة في قبرص وحاليا من أكبر المصدرين"

قال الدكتور هاني المنشاوي، رئيس مجلس إدارة مصنع "سمرمون" لتصنيع الأسماك، أن حكاية إنشاء مصنعه، بدأت بـ"عزومة " في أحد المطاعم بقبرص.

وأشار رئيس مجلس إدارة مصنع "سمرمون"، لبرنامج "الكونتينر" والمذاع على فضائية “on e”، أنه بدأ حياته العملية منذ السبعينات، حيث كان كل ما يشغل تفكيره هو إنشاء مشروعه الخاص.

أكد الدكتور هاني المنشاوي، رئيس مجلس إدارة مصنع "سمرمون"، أن خلال عزومته في قبرص والتي كانت "أسماك مملحة، سيطرت الفكرة علية في إنتاج الأسماك المملحة، مشيرًا إلى أن مصنع حصل على أفضل شهادات الجودة في العالم.

قال المنشاوي، إن سمكة "الهارينج" تعتبر من أشهر منتجاته، حيث يتم استيراد هذا النوع من السمك، حيث يتم تمليحة وتصنيعه، حيث أكد أن هذا النوع كان احتكار لدول إيطاليا وهولندا.

أضاف المنشاوي، أن المصنع ينتج الانشوجة والكثير من أنواع الأسماك المملحة "الفسيخ"، مؤكدًا أن مصنع "سمرمون" أول من أنتج أول علبة "تونة" مصرية.