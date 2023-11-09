الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مريم راحت.. حكاية مقطع أبكى العرب عبر السوشيال ميديا (فيديوجراف)

جرائم الاحتلال الصهيوني
جرائم الاحتلال الصهيوني

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأب فلسطيني يبكي على فقدان ابنته جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي أثار تعاطف ملايين العرب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم تفاصيل استشهاد الطفلة مريم وبكاء والدها عليها.

txt

سيدة الفيروز.. قصة مصرية تشارك في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة (صور)

txt

جيش الاحتـلال الإسرائيلى يوقف عملياته البرية فى غزة بالخطأ

اقتحام مدينة جنين

واستُشهد 6 فلسطينيين، وأصيب 6 آخرون، اثنان بحالة الخطر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، للمرة الثانية منذ صباح اليوم الخميس.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.

وأضافت "وفا"، أن مواجهات عنيفة اندلعت في المكان، وأسفرت حتى اللحظة عن استشهاد ستة مواطنين، وإصابة ستة آخرين على الأقل، بينهم مسعف بالرصاص الحي.

وأوضح شهود عيان أن خمسة مواطنين من الستة الذين استشهدوا، لم تعرف هوياتهم بعد، متأثرين بجروحهم الحرجة، بعد ان استهدفتهم طائرة مسيرة في مخيم جنين.

وحاصرت قوات الاحتــلال مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين ومحيطه، وأطلقت النار على كل شيء يتحرك، بما في ذلك مركبات الإسعاف.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف في جنين وأصابت أحد ضباطها برصاصة في الظهروأنها لا تزال تمنع الطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم للوصول إلى المصابين.

ولا تزال قوات الاحتلال تدفع بالمزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين ومخيمها من كل المحاور، مدعومة بجرافات عسكرية، وسط تحليق مكثف لطائرات الحتلال في سماء المدينة ومخيمها

الفيديوهات اقع التواصل الاجتماعي أب فلسطيني الاحتلال الصهيونى تعاطف ملايين من العرب اقتحام مدينة جنين

الأكثر قراءة

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

سرايا القدس: مستعدون للإفراج عن محتجزين إسرائيليين لأسباب إنسانية وطبية

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

عضو "اتحاد الصناعات": زيارة الأمير تميم فرصة لتحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين

الأهلى يسقط أمام برشلونة فى مونديال أندية كرة اليد

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس