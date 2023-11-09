الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل  ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة، منها السفينة WADI ALARAB التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح القطاع العام حيث يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22643 طن تشمل: 4300 طن يوريا و  2007 طن جبس معبأ و5399 طن اسمنت معبأ و2480 طن رمل  و420 طن ملح معبأ و4250 طن علف بنجر و3787 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29125 طن تشمل:  7128 طن خردة  و5176 طن حديد و4091 طن ابلاكاش و4013 طن ذرة و8717 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 813 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 274 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5011 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 69642 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 419460 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2606 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وبنى سويف، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5121 شاحنة.

شارك اللواء أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط فى ورشة العمل التي نظمتها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بعنوان دور الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية في خدمة المجتمع البحرى لتحقيق رؤية مصر 2030، بحضور اللواء بحري رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، اللواء بحري حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، واللواء بحرى نهاد شاهين رئيس الهيئة العامة لميناء الاسكندريه.

تاريخ ميناء دمياط سفن ميناء دمياط دمياط إعادة فتح ميناء أحداث دمياط

مواد متعلقة

والدة الطفل المعجزة بدمياط: نشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بمستقبل نجلي

محافظ دمياط تُهنئ الطفل النابغة يحيى عبدالمقصود بعد نقله للدراسة بكلية العلوم

تفاصيل خريطة القوافل الطبية المجانية فى قرى محافظة دمياط

انتخابات الرئاسة.. بدء الدعاية الانتخابية فى شوارع دمياط

إقبال من طلاب جامعة دمياط على مبادرة "100 يوم صحة"

ميناء دمياط يشارك بورشة عمل حول "خدمة المجتمع البحري"

وكيل تعليم دمياط يلتقى الدفعة الأولى من خريجى المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة"

تفاصيل مشروع التفاعل العمراني في المدن الجديدة بدمياط

الأكثر قراءة

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

سرايا القدس: مستعدون للإفراج عن محتجزين إسرائيليين لأسباب إنسانية وطبية

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

عضو "اتحاد الصناعات": زيارة الأمير تميم فرصة لتحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين

قائمة المنتخب لمباراتى جيبوتى وسيراليون فى تصفيات المونديال.. صدمة للزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس