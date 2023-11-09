ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة، منها السفينة WADI ALARAB التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح القطاع العام حيث يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22643 طن تشمل: 4300 طن يوريا و 2007 طن جبس معبأ و5399 طن اسمنت معبأ و2480 طن رمل و420 طن ملح معبأ و4250 طن علف بنجر و3787 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29125 طن تشمل: 7128 طن خردة و5176 طن حديد و4091 طن ابلاكاش و4013 طن ذرة و8717 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 813 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 274 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5011 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 69642 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 419460 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2606 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وبنى سويف، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5121 شاحنة.

شارك اللواء أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط فى ورشة العمل التي نظمتها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بعنوان دور الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية في خدمة المجتمع البحرى لتحقيق رؤية مصر 2030، بحضور اللواء بحري رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، اللواء بحري حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، واللواء بحرى نهاد شاهين رئيس الهيئة العامة لميناء الاسكندريه.