د.جهاد أبو لحية يكتب: مصر كعادتها الحاضنة والمساندة والداعمة

يمر اليوم 34 يوم على حرب إسرائيل على قطاع غزة،هذه الحرب لقد أوقعت حتى تاريخ كتابة هذا المقال 10500شهيد وأكثر من 2500 مفقود وأكثر من 27000 مصاب ونزوح اكثر من 700 الف فلسطيني من بيوتهم وفضلًا عن هدم اكثر من 30 ألف وحدة سكنية بشكل كلي وأكثر من 150 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي.

هذه الحرب الضارية التي تقوم بها إسرائيل ضد قطاع غزة على خلفية عملية طوفان الأقصى قد أعادت إلى الواجهة إلى مخططات إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه، لقد تنبهت مصر إلى فكرة التهجير منذ اللحظة الأولى لإعلان إسرائيل الحرب على غزة وذلك من خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والتي أكد فيها عن رفضه لفكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وذلك بشكل علني وذلك في كلمة له في حفل بالكلية الحربية متسلحًا بموقف الشعب الفلسطيني أيضًا الذي يرفض الخروج من أرضه وتصفية قضيته الفلسطينية، ولم يكتفي المستوى السياسي في مصر لرفضه فكرة التهجير للفسلطينين إلى سيناء عند سقف كلمة الرئيس السيسي رغم أهميتها ولكن حشدت مصر دعم سياسي دولي وهذا ما قامت به الدبلوماسية المصرية في إيصال الموقف المصري إلى كل دول العالم وما تبع تلك الخطوات الدبلوماسية من بيانات مشتركة وأحادية من كثير من دول العالم التي رفضت فكرة التهجير للفلسطينيين، ولم تكتفي مصر في تصديها لفكرة التهجير بما سبق ذكره وإنما عقدت مؤتمر قمة السلام في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة عدد من الرؤساء والزعماء ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية عن كثير من الدول في العالم والتي اتفقت على نفس الفكرة في رفض التهجير للفلسطينيين.

هذه المواقف الرسمية المصرية هي محل تقدير من كل مواطن فلسطيني لأننا نرى أن مصر هي السند القوي لشعبنا الفلسطيني ولقضيتنا العادلة وأيضًا هي الضمانة الحقيقية لمساندة شعبنا في الحصول على حقوقه السياسية وعدم تصفية قضيته بكل السبل، وذلك استنادًا أيضًا إلى الدور الذي تلعبه مصر كدولة مهمة ومحورية ولا يمكن تجاهلها أو الإنقاص من رأيها في الكثير من القضايا المهمة في المنطقة والتي تعتبر قضية فلسطين أهم القضايا بل هي أم القضايا كما سماها الرئيس السيسي بالنسبة للمنطقة.

إن الحرب على غزة قد أدت إلى حصار خانق قامت به اسرائيل ضد القطاع حيث منعت دخول كل شيء إلى قطاع غزة حتى الإبرة لم تسمح بدخولها إلى القطاع وفضلًا عن قطع الطعام والمياه والكهرباء والوقود بشكل كلي وذلك بناءً على أمر معلن من وزير الدفاع الإسرائيلي غالنت، هذه الإجراءات الإسرائيلية قد أدت الى تضييق الخناق على أكثر من 2.3 مليون فلسطيني يعيش في قطاع غزة.

وفي سياق تخفيف حدة الحصار الخانق على قطاع غزة فلقد أعلنت جمهورية مصر العربية عن العديد من الإجراءات العملية في هذا السياق حيث تم الإعلان عن فتح مطار العريش لاستقبال كل طائرات المساعدات الدولية القادمة من كافة دول العالم أو المؤسسات الدولية وذلك من أجل استقبالها وإيصالها إلى معبر رفح تمهيدًا لنقلها الى قطاع غزة، ومن ضمن إجراءات التخفيف من حصار اسرائيل الخانق للقطاع فلقد أعلنت مصر عن حملة تضامن واسعة لتوفير كل ما يلزم لإغاثة المواطنين الفلسطينيين في غزة وذلك من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي المصري والذي ضم كثير من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والنقابات وفضلًا عن فتح مصر لمستشفياتها لنقل الجرحى من القطاع والذين بحاجة إلى عمليات خاصة واستقبالهم بشكل يليق بمصر البلد المضياف المعطاء حيث شهدت الأيام الأخيرة استقبال مستشفيات مصر العشرات من الجرحى الفلسطينيين.

لقد بلغ حجم المساعدات التي وصلت إلى معبر رفح البري منذ بداية الحرب على غزة وحتى تاريخ كتابة هذا المقال إلى ما يقارب 10 آلاف طن من المساعدات الإغاثية،هذا الحجم من المساعدات وصلت نسبة مشاركة مصر فيه إلى أكثر من نصفه حيث بلغت كمية ما قدمته مصر حتى اللحظة أكثر من 5 آلاف طن، والنصف الآخر من المساعدات تشاركت به كل الدول التي أرسلت مساعدات إلى مطار العريش ومعها أيضًا كافة المؤسسات والهيئات الدولية.

هذا الرقم هو ليس مجرد رقم يمكن المرور عليه مرور الكرام وإنما هو تعبير حقيقي لمدى العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والمصري وأيضًا على مدى المكانة الكبيرة التي تتمتع بها مصر في المنطقة العربية ويعبر الرقم عن اهتمام مصر في اغاثة الشعب الفلسطيني بشكل كبير وعدم الوقوف موقف الصامتين أمام هذا الحصار الخانق الذي يتعرض إليه قطاع غزة.