الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تشكيل لجنة وزارية عربية عاجلة وتفعيل قرار الأمم المتحدة.. توصيات وزراء خارجية العرب

وزراء خارجية العرب
وزراء خارجية العرب

دعا وزراء الخارجية العرب، بالسماح بتدفق المساعدات الإغاثية والوقود إلى غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وتقديم كافة أشكال الدعم لفلسطين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما دعا وزراء خارجية العرب، إلى تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك العاجل نحو المجتمع الدولي ومجلس الأمن للمطالبة بالوقف الفوري للحرب الإسرائيلية.

وزراء خارجية العرب: نرفض أي خطط لتهجير الفلسطينيين 

وطالب وزراء خارجية العرب، بتفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي طالب بوقف الحرب ودعوة مجلس الأمن الدولي لتحمل مسئوليته، معلنين رفضهم أية خطط لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس المحتلة.

وأدان وزراء خارجية العرب، الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على قطاع غزة والدعوة إلى محاسبته على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، رافضين إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة ولأية أراض فلسطينية أخرى، داعين إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف وزراء الخارجية العرب: "رفض أي ترتيبات أمنية أو عسكرية أو سياسية دولية ما بعد انتهاء الحرب تستبعد سيطرة وحكم السلطة الفلسطينية".

ودعا وزراء خارجية العرب، إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

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