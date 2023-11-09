الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادى بـ"مستقبل وطن": الرئيس السيسى يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته

رشاد عبد الغني
رشاد عبد الغني

أشاد رشاد عبدالغني القيادي بحزب مستقبل وطن، بالقرار الذي أعلنته الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن توجيه الرئيس السيسي بتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية لخدمة للقضية الفلسطينية ودعوة جميع الأحزاب والنقابات المؤيدة بتوجيه التبرعات الموجهة للحملة، للتبرع بها لحساب الجمعيات والمنظمات الداعمة للفلسطينيين وعلى رأسها مؤسسة "حياة كريمة".

اهتمام الرئيس السيسي بالقضية الفلسطينية

وأضاف عبدالغني في بيان له اليوم الخميس، أن هذه الدعوة تعبر عن مدى اهتمام الرئيس السيسي بالقضية الفلسطينية ومساعدة الأشقاء وتوصيل أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لهم فى ظل المعاناة التى يعيشونها بسبب العدوان الغاشم من الكيان الإسرائيلي المحتل، خاصة بعد الحديث عن هدنة قد تتم خلال الساعات القادمة.

وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن، ضرورة تضافر الجهود وتلبية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي من قبل كل الكيانات المؤيدة له حتى يتثنى للحملة المضي قدما في دعمها القضية الفلسطينية، وأهالي القطاع، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته ويسعى جاهدا لوقف إطلاق النار وعمل هدنة إنسانية والسعي إلى حل الدولتين حتى تنتهى هذه المعاناة بشكل كامل، بالرغم من التحديات الكبيرة والصعبة التى تواجه الدولة المصرية والظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.

دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية

وأكد عبدالغني، على دعمه الكامل للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأنه الأقدر على تولي رئاسة البلاد في هذه المرحلة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وللوصول بمصر إلى ما تصبو إليه من آمال وطموحات وتحقيق تطلعات الشعب المصري، ومواجهة التحديات الصعبة.

ولفت عبدالغني إلى أن حجم الإنجازات الضخمة التي تحققت في مصر على مدار الـ 10 سنوات السابقة غير مسبوق في مختلف المجالات وفى جميع ربوع الوطن، مؤكدا أن الرئيس السيسي استطاع العبور بمصر إلى بر الأمان، على الرغم من التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات العالمية، فضلا عن مجابهة محاولات التربص بالبلاد من جانب بعض الدول والجماعات الإرهابية.

رشاد عبد الغني مستقبل وطن الحملة الإنتخابية الرئيس السيسي حياة كريمه

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