الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لقطات من القصف الإسرائيلي لمستشفى النصر للأطفال بقطاع غزة (فيديو)

محيط مستشفى النصر
محيط مستشفى النصر ومجمع الشفاء الطبي بغزة

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، لقطات مصورة من القصف الإسرائيلي لمستشفى النصر للأطفال بقطاع غزة، وفقا لما أذاعته من خلال بثها المباشر على الهواء مباشرة.

استشهاد 3 أشخاص وإصابة العشرات.

وكان واصل الطيران الحربي الإسرائيلي فجرًا قصفه للمنازل في قطاع غزة ومحيط مستشفى النصر ومجمع “الشفاء” الطبي، وذلك وفقا لما نقلته وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس.

وقالت مصادر في القطاع إن طائرات الاحتلال استهدفت محيط المجمع بعدة غارات، إذ أطلقت عدة صواريخ على فترات متواصلة، ما أدى لسقوط شظايا الصواريخ في ساحة المستشفى بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء مدينة غزة، وتحديدًا مخيم الشاطئ.

كما قصفت طائرات الاحتلال كذلك محيط مستشفى “النصر” للأطفال غرب غزة، ما أدى لاستشهاد 3 أشخاص وإصابة العشرات.

القاهرة الإخبارية مستشفي النصر للاطفال غزة قطاع غزة فلسطين

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