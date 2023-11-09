"القاهرة الإخبارية": وصول 12 مصابًا من غزة لتلقى العلاج فى مستشفيات شمال سيناء

قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" مصطفى عبدالفتاح إن ما يقرب من 30 شاحنة محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية وصلت إلى قطاع غزة.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الشاحنات المصرية وصلت إلى المنطقة الملاصقة لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني وفرغت الحمولة إلى السيارات والشاحنات الفلسطينية التي بعد ذلك تتوجه إلى قطاع غزة محملة بالمساعدات الإنسانية.

كما أشار إلى وصول عدد من الجرحى والمصابين والذين قدروا بحوالي 12 حالة من الأراضي الفلسطينية وتم توجيههم إلى المستشفيات القريبة بمحافظة شمال سيناء مثل مستشفى الشيخ زويد ومستشفى العريش العام.

وتابع: "وصل أيضًا إلى الجانب المصري من معبر رفح أعداد وأفواج من حاملي الجنسيات المختلفة والمصريين العالقين في قطاع غزة".