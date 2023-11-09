الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال الإسرائيلى تعدى على المسعفين ومنعهم من نقل المصابين

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قال الدكتور أحمد جبريل، مدير مرفق إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتقطيع أوصال الضفة الغربية من خلال القصف والقتل والتعنيف.

وأشار الدكتور أحمد جبريل، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الخميس إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتخريب البنية التحتية في مخيم جنين، كما أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على المسعفين في جنين وتمنعهم من نقل المصابين للمستشفيات.

الوضع في جنين شديد الخطورة

وتابع مدير مرفق إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني للقاهرة الإخبارية: الوضع في جنين شديد الخطورة وأعداد الشهداء في ارتفاع مستمر.

من جانبه، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة مارتن جريفيث، إننا نحتاج إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، فوقف إطلاق النار يتيح فرصة تقديم الخدمات لغزة.

الهلال الأحمر الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية القصف المصابين

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