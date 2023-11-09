محمود فوزى: حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى منفتحة على الجميع

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، إن الحملة الانتخابية لمرشحنا عابرة لجموع المصريين وهي حملة غير تقليدية وحريصة على اتباع سياسة الانفتاح والتواصل مع الجميع.

وأكد فوزي خلال المؤتمر الصحفي الثاني لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمنعقد الآن بمقر الحملة الرسمي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وسط حضور إعلامي مكثف على احترام الحملة لنصوص القانون والعزم أيضًا على التطبيق الكامل لقرارات الوطنية للانتخابات خلال خطوات العملية الانتخابية.

ووجه المتحدث الرسمي الشكر لكافة الجهات التي أعلنت عن دعمها للمرشح الرئاسي السيسي مطالبًا إياهم بالتفاعل مع الحملة.

واستعرض فوزى اللقاءات التشاورية التي أجرتها الحملة مع العديد من الشخصيات العامة والجهات المختلفة للاستفادة من خبراتهم، وقال إنه تم عقد 75 لقاء منها 3 زيارات خارجية تم الالتقاء فيها بـ203 جهات مختلفة وتم استقبال 1600 زائر بمقر الحملة أبرزهم من الكيانات الشبابية والمثقفين والرياضيين، ونقابات عمالية ومهنية، وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، اتحادات، بحضور الشخصيات العامة والخبراء في مجالات الاقتصاد والتعليم والرياضة والفن والثقافة والسياسة الداخلية والخارجية.

كما تم عقد لقاءات مع المصريين بالخارج عبر الفيديو كونفرانس.

وعن الأحداث الجارية في غزة، قال: نرفض العقاب الجماعي والحصار والتضييق الأمني الذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين، وكذلك نؤكد على ما أعلنه وبشكل واضح أمام العالم كله مرشحنا الرئاسي يرفض التهجير القسري للفلسطينيين خاصة إلى أرض سيناء ولا حل للقضية إلا بحل الدولتين.

وأكد فوزى أن الانتخابات الرئاسية القادمة هي دفاع عن الوطن وحقوقه الدستورية، داعيًا جموع المصريين في الداخل والخارج بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وبقوة.