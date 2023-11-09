الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": قصف جوى وبحرى وأحزمة نارية كثيفة على مخيم الشاطئ بغزة

مخيم الشاطئ بغزة
مخيم الشاطئ بغزة

كشف بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، عن تطورات الأوضاع خلال الـ12 ساعة الماضية في قطاع غزة.

تحليق كثيف من طيران الاحتلال على  جنوب غزة 

وقال جبر، إن هناك تحليقًا كثيفًا من طيران الاحتلال الإسرائيلي على  جنوبي قطاع غزة، فيما قصفت مساكن بمنطقة بني سهيلا شرق خان يونس، بجانب قصف مكثف لمخيمات جباليا والصبرة والشاطئ، بالإضافة إلى استهداف أبنية سكنية بحي الزيتون والشجاعية شرقي قطاع غزة.

وتابع، أن مخيم الشاطئ وحي الناصر شهدت أحزمة نارية كثيفة بمشاركة قصف الزوارق البحرية الإسرائيلية، مما أدي إلى دمار واسع في تلك الأحياء، متابعًا أن محيط مشافي الشفاء والقدس والإندونيسي تعرضت لأحزمة نارية قوية، مما أدى إلى أضرار جسيمة  بهذه المشافي وتساقط بعض من أجزائها فوق رءوس الأطباء والمصابين والنازحين.

محيط مستشفي الشفاء

وأشار، إلى أن الغارات الإسرائيلية خاصة في محيط مستشفي الشفاء تسببت في سقوط شظايا وصواريخ على المتواجدين داخلها وخارجها، مما يسبب خطورة شديدة بسبب انضمام أعداد كبيرة من النازحين الذين فروا من نيران الاحتلال من منازلهم للاحتماء بالمستشفى.

فيما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة في صفوف العمال ببلدة برطعة، المعزولة خلف جدار الفصل العنصري، جنوب جنين.

اعتقال أكثر من 50 عاملًا من الضفة الغربية وغزة

وقال مدير بلدية برطعة أحمد قبها، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عشرات المنازل والمحلات التجارية، واعتقلت أكثر من 50 عاملًا من الضفة الغربية وقطاع غزة متواجدين في البلدة.

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