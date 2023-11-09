سعر الريال السعودى فى البنوك المصرية اليوم الخميس 9-11-2023

يبحث الكثير من المصريين عن سعر الريال السعودي اليوم الخميس 9-11-2023، وذلك لكثرة عدد العاملين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إتاحة رحلات العمرة إلى الأراضي المقدسة.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الخميس 9-11-2023

استقر سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الخميس 9-11-2023 في فروع البنوك المختلفة مقابل الجنيه المصري.

ويقدم الدستور في السطور الآتية أسعار صرف الريال السعودي اليوم الخميس 9-11-2023، كما ظهر على الشاشات وعبر المواقع الخاصة بالبنوك.

سعر تداول الريال السعودي في البنوك اليوم

نشر البنك المركزي المصري بيانًا يوضح أن متوسط سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية هو 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.