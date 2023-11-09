سعر الريال السعودى فى البنوك المصرية اليوم الخميس 9-11-2023
يبحث الكثير من المصريين عن سعر الريال السعودي اليوم الخميس 9-11-2023، وذلك لكثرة عدد العاملين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إتاحة رحلات العمرة إلى الأراضي المقدسة.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الخميس 9-11-2023
استقر سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الخميس 9-11-2023 في فروع البنوك المختلفة مقابل الجنيه المصري.
ويقدم الدستور في السطور الآتية أسعار صرف الريال السعودي اليوم الخميس 9-11-2023، كما ظهر على الشاشات وعبر المواقع الخاصة بالبنوك.
سعر تداول الريال السعودي في البنوك اليوم
نشر البنك المركزي المصري بيانًا يوضح أن متوسط سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية هو 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.
- بلغ سعر صرف الريال السعودي في بنك الكويت الوطني 8.17 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.
- وفي بنك قطر الوطني الأهلي وصل الريال 8.13 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.
- وفي البنك الأهلي المصري بلغ سعر شراء العملة السعودية 8.19 جنيه والبيع 8.22 جنيه.
- بلغ سعر العملة السعودية في بنك مصر للشراء 8.19 جنيه والبيع 8.22 جنيه.
- وفي البنك التجاري الدولي "CIB " بلغ سعر شراء الريال 8.18 جنيه والبيع 8.25 جنيه.
- سجل سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك الإسكندرية هو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.
- وفي بنك كريدي أجريكول مصر، سجل سعر تداول الريال السعودي هو 8.16 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.
- أما في بنك أبو ظبي التجاري، فإن سعر صرف الريال السعودي هو 8.02 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.