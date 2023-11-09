اليوم.. ظاهرة فلكية نادرة فى سماء مصر

قال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيـوفيزيقية، إن سماء مصر ستشهد اليوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023 ظاهرة فلكية جديدة، بالتزامن مع اقتران القمر والزهرة.

وأضاف أشرف تادرس: يظهر القمر مقترنا مع كوكب الزهرة ألمع كواكب المجموعة الشمسية، حيث نرى القمر والزهرة متجاورين في السماء باتجاة الشرق.

وأكد الدكتور أشرف تادرس، عضو اللجنة الوطنية للفلك، أن القمر والزهرة يظلان مرئيين إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس، مشيرا إلى أن الظواهر الفلكية مشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة، لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأوضح تادرس، أن الظواهر الليلية مثل اقتران القمر والزهرة ليست لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين.

وأضاف أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي، مثل السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال، متابعا: ليس هناك علاقة بين حركة الأجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض، فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم.