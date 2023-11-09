الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الروسية: كييف لن تدخل الاتحاد الأوروبى دون حل خلافاتها مع وارسو

المتحدثة الرسمية
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن كييف لن تدخل إلى الاتحاد الأوروبي دون حل الخلافات الخطيرة بينها وبين وارسو، في إشارة إلى استخراج رفات الجنود البولنديين من أوكرانيا.

جاء ذلك في منشور للدبلوماسية الروسية على قناتها الرسمية عبر تطبيق "تليجرام"، تعليقا على مطالبة بولندا لأوكرانيا باستخراج رفات البولنديين في أوكرانيا قبل انضمام الأخيرة للاتحاد الأوروبي.. وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وكان نائب وزير الخارجية البولندية بافيل يابلونسكي، قد صرح سابقا، بأنه لا ينبغي لكييف أن تحلم بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي دون حل هذه القضية، مضيفا: "أنه إذا كانت وارسو تريد أن تكون في اتحاد واحد مع دولة لديها خلافات خطيرة معها، فيجب حل هذه المسألة".


جدير بالذكر أن قضية تفسير مذبحة "فولين" ستظل واحدة من أصعب النقاط في العلاقات بين وارسو وكييف خلال الحرب العالمية الثانية.
 

يشار إلى أنه تم ارتكاب مذابح في 1939-1945 على يد أنصار جيش المتمردين الأوكرانيين ضد السكان البولنديين في فولين وجاليسيا الشرقية والمقاطعات الجنوبية الشرقية للجمهورية البولندية الثانية.

 

واعتمد مجلس النواب في البرلمان البولندي قرارا في صيف عام 2016 باعتبار يوم 11 يوليو يوما وطنيا لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية، التي ارتكبها القوميون الأوكرانيون ضد سكان الجمهورية البولندية الثانية في عامي 1943-1945.

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