عاجل.. قصف إسرائيلى يستهدف مواقع عسكرية فى جنوب سوريا

قالت وسائل إعلام رسمية سورية، أمس الأربعاء، إن إسرائيل شنت هجوما جويا على مواقع عسكرية في جنوب سوريا مما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "عدوانا إسرائيليا جويا استهدف نقاطًا في المنطقة الجنوبية.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لسانا أنه “حوالي الساعة العاشرة و50 دقيقة من مساء أمس الأربعاء، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه بعلبك بلبنان مستهدفًا بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية”، وقال المصدر إن "العدوان أدى إلى أضرار مادية".