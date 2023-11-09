الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. حزب الله يستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلى فى محيط قاعدة شوميرا

صاروخ
صاروخ

أعلن حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفت بالأسلحة المناسبة قوة مشاة من جيش الاحتلال في محيط قاعدة شوميرا، حيث تم إسقاط إصابات مؤكدة بينهم.

وكانت وسائل إعلام لبنانية ذكرت أن 4 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى، بالإضافة إلى تسلل طائرات باتجاه الجليل.

ومن جانبها، ردت قوات الاحتلال بقصف محيط بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان بثلاثة صواريخ عبر مسيرة تابعة لجيش الاحتلال.

وقصفت أيضا  قوات الاحتلال إسرائيلي مرتفعات بلدة ياطر وأطراف بلدة مروحين ووادي هونين جنوبي لبنان.

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