"أبومازن": يجب الوقف الفورى لجرائم الإبادة الجماعية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، أكد ضرورة الوقف الفوري لجرائم الإبادة الجماعية وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضحت القاهرة الإخبارية أن الرئيس الفلسطيني أكد أنه لن يقبل أن يتم تهجير أبناء الشعب الفلسطيني إلى خارج غزة، أو الضفة الغربية بما فيها القدس.

وفي وقت سابق، بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني هاتفيًا مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير الأمم المتحدة ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة وفرض هدنة إنسانية حيث طالبا المجتمع الدولي بالضغط لضمان إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى غزة دون انقطاع، مشيرة إلى أنهما يشددان على أهمية دور الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها في تقديم الخدمات الإغاثية في غزة.