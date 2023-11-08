دبلوماسى سابق: 4 أمور يجب منع إسرائيل من ممارستها بعد وقف إطلاق النار

قال حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك عدة أمور يجب أن نراعيها بعد وقف إطلاق النار على غزة.

وأضاف هريدي، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أول هذه الأمور هو أنه لا عودة لحصار إسرائيل لقطاع غزة والذي فُرض على الفلسطينيين والعرب ومصر منذ 2007، مؤكدًا أنه يجب أن ينتهي للأبد.

وتابع أن ثانيها هو المعابر الخمسة يجب فتحها وإدارتها بواسطة السلطة الفلسطينية ونعود لاتفاق 2005 الذي راعته الولايات المتحدة بين السلطة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل وكان يوجد مراقبون دوليون عند المعابر.

يجب إعادة افتتاح مطار غزة الدولى

كما أكد أن الأمر الثالث يجب إعادة افتتاح مطار غزة الدولي وميناء غزة، لأن إسرائيل دمرت المطار وأغلقت الميناء بهدف السيطرة على حياة 2.5 مليون فلسطينى، مشيرًا إلى أن الأمر الرابع أي ترتيبات أمنية لا يكون لإسرائيل أي علاقة بها تمامًا، أي رفع يد إسرائيل عن قطاع غزة.