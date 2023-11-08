دبلوماسى سابق: أمريكا رفضت احتلال إسرائيل لقطاع غزة "بصفة دائمة"

قال حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تركز الآن على وقف إطلاق النار بغزة وألا تكون هدنة إنسانية فقط، مؤكدًا أن القاهرة عندما تقول ذلك تفكر فيما بعد وهو وقف إطلاق النار.

أضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز" أنه توجد أفكار يتم تداولها وتصريحات من جانب اسرائيليين ورد أمريكي عليها وآخرها كان بالأمس، مؤكدًا أن تل أبيب تعلن عن أنه بعد انتهاء الحرب تكون لها السيطرة على الأمور الأمنية بغزة والبيت الأبيض أكد أنهم لا يفضلون أن تحتل إسرائيل غزة بصفة دائمة.

تصريح غير مسبوق لوزير خارجية أمريكا

تابع أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال اليوم في اجتماع مجموعة السبع إن "من يدير الأمور في غزة هي السلطة الوطنية الفلسطينية"، وهذا تصريح غير مسبوق ومهم ويتفق مع الرؤية والموقف المصري.