الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هيئة الأسرى الفلسطينيين: اعتقال 2400 منذ بداية العدوان

قدورة فارس
قدورة فارس

كشف رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، قدورة فارس، عن اعتقال الاحتلال ٢٤٠٠ مواطن فلسطينى منذ بدء العدوان الإسرائيلى فى السابع من أكتوبر الماضى على قطاع غزة.

وقال «فارس»، فى مقابلة مع قناة «القاهرة» الإخبارية، إن الاحتلال اعتقل منذ بدء العدوان على غزة ٢٤٠٠ مواطن فلسطينى بينهم ١٠٥ أكدت إسرائيل اعتقالهم باعتبارهم مقاتلين غير شرعيين، على حسب وصفها، مستنكرًا بشدة كل التصريحات الإسرائيلية التى تبرر تصاعد العمليات الحربية على قطاع غزة بهدف تحرير الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية.

وأشار المسئول الفلسطينى إلى أن العدد الإجمالى للفلسطينيين المحتجزين لدى الاحتلال بلغ حتى هذه اللحظة ٧٧٠٠ أسير، متوقعًا وجود أعداد أخرى محتجزة لدى إسرائيل لا تعلم هيئة الأسرى أى تفاصيل أو معلومات عنهم أو هويتهم. 

وأعرب المسئول الفلسطينى عن اعتقاده بأن هذا التصعيد الإسرائيلى الأخير على غزة سيعرقل ملف الأسرى والمحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، محذرًا فى الوقت نفسه من عواقب استمرار التصعيد الإسرائيلى على القطاع.

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