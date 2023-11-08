الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بسرقة الدراجات النارية بمدينة السلام

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة السلام اليوم الأربعاء، بحبس سائقين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة القسم وبحوزتهما دراجة نارية  مبلغ بسرقتها، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة والمتهمين.

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وأقر المتهمان أمام جهات التحقيق بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" واعترفا بارتكاب (2) واقعة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" (عامل "له معلومات جنائية") تم ضبطه وبحوزته الدراجتان المستولى عليهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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