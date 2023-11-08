إقبال من طلاب جامعة دمياط على مبادرة "100 يوم صحة"

أعلن الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، عن استمرار التعاون والتنسيق بين جامعة دمياط ومديرية الشئون الصحية بدمياط، بتنفيذ فعاليات مبادرة 100 يوم صحة ولليوم الخامس على التوالي بالجامعة وذلك للاطمئنان على صحة جميع منتسبي الجامعة.

وتفقد اليوم الأربعاء الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس الجامعة، فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة والتي تقام لليوم الخامس على التوالي وتم تخصيصه لكلية التربية الرياضية للكشف عن أمراض الضغط والسكر والاعتلال الكلوى ودلالات الأورام والفحص الذاتى للثدي.

وكان في استقباله الدكتور محمود المتبولي عميد كلية التربية الرياضية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأكد رئيس الجامعة، إن الحملة تشمل جميع الكليات، موضحا أن الحملة تهتم بصحة المواطن ومنهم منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين وطلاب الجامعة، كما أشاد سيادته بمعدلات الأداء منذ انطلاق المبادرة التي تستمر لمدة 15 يوم متواصل وتتنقل بجميع كليات الجامعة.

ودعا رئيس جامعة دمياط منتسبي الجامعة بضرورة الاطمئنان على أنفسهم بالمتابعة المستمرة وقياس السكر والضغط ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية، للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.