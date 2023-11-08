الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أستاذة جامعية: مصر قيادة وشعبًا صاحبة الدور المؤثر والأقوى في دعم القضية الفلسطينية

الدكتورة هدى حجاج
الدكتورة هدى حجاج بجامعة الإسكندرية

قالت الدكتورة هدى حجاج، مدرس التاريخ القديم بكلية التربية جامعة الإسكندرية، إن الأحداث الجارية التي تشهدها فلسطين واشقائنا في قطاع غزة هي أزمة متكررة ولكننا لم نراها من قبل بهذا الشكل من حرب إبادة فعليًا، وجرائم يدينها العالم كله، مؤكدة على دور مصر الكبير والمؤثر والقوى في دعم القضية الفلسطينية وهذا ليس بجديد على مصر قيادةً وشعبًا.


وأضافت لـ" الدستور"، أن مصر شقيقة عروبة وعقيدة لجميع البلاد العربية، ودولة فلسطين الجارة الشقيقة بشكل خاص، لافتةً أن هذا ليس تحيزًا لبلدي مصر ولكن بالفعل مصر لها دور دوري وأساسي وداعم في جميع الأوقات للقضية الفلسطينية ولجميع البلاد العربية.

 

وتابعت أن في وقت الازمة الحالية كان لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي دور كبير وهام في دعم القضية الفلسطينية، فهو حمل القضية على عاتقه منذ اليوم الأول لإندلاع تلك الأزمة من خلال العديد من قرارت والتصريحات الفورية، وعقد قمة السلام بشكل عاجل، واتخاذ الكثير من المباحثات والمشاورات مع جميع رؤساء الدول للتنديد بما يتم في غزة، فضلًا عن المساعدات الإنسانية التي تقوم بإيصالها مصر لقطاع غزة بشكل يومي.

 

وأشارت إلى أن هناك تلاحم كبير في تجميع المساعدات في جميع أنحاء مصر، وشعور المواطن المصري بشقيقه في غزة والتبرع له، فضلا عن الشباب المتطوع الذي يعمل ليلًا ونهارًا لإيصال تلك المساعدات لاشقائنا وأهالينا في فلسطين.

 

وأوضحت أن المواطن العادي والطالب، الإنسان بشكل إجمالي يجب أن يرى هذه القضية الفلسطينية أنها جزء من كيانه ودوره الإنساني، فهي قضية إنسانية كبيرة، مشيرة إلى أن شعب مصر يقف بجانب الشعب الفلسطيني ويؤازره في هذه المحنة والأزمة ونتمنى النصر القريب وأن يرفع الله تلك  الغمة وتعبر وتنتهي بإذن الله.

 

جامعة الإسكندرية القضية الفلسطينية قطاع غزة الرئيس عبد الفتاح السيسي الشباب المتطوع المساعدات الإنسانية

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