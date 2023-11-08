الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد ومكان عزاء والدة الفنانة سلوى محمد علي

سلوى محمد علي فى
سلوى محمد علي فى جنازة والدتها

حددت الفنانة القديرة سلوى محمد علي، موعد ومكان عزاء والدتها التى تم تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير، ظهر اليوم الأربعاء، من مسجد النور بمنطقة العباسية، والتي وافتها المنية أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

موعد ومكان عزاء والدة الفنانة سلوى محمد علي

وتتلقى سلوى محمد علي، واجب العزاء فى والدتها، بعد غد الجمعة الموافق 10 نوفمبر، عقب صلاة المغرب داخل مسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد.

نجوم الفن فى جنازة والدة الفنانة سلوى محمد علي 

وحرص عدد من نجوم الفن على مواساة سلوى محمد علي، وحضور جنازة والدتها ظهر اليوم الأربعاء، وكان فى مقدمة هؤلاء الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والنجم سيد رجب، والفنانة منال سلامة، والمؤلفة والمخرجة هالة خليل.

آخر أعمال سلوى محمد علي السينمائية

ومن جهة أخرى انتهت الفنانة القديرة سلوى محمد علي، من تصوير مشاهدها فى فيلم "الفستان الأبيض" الذي كان يحمل اسم "رحلة البحث عن فستان زفاف" بمشاركة النجمة ياسمين رئيس، ونخبة كبيرة من الفنانين منهم أحمد خالد صالح، وأسماء جلال، بقيادة المخرجة چيلان عوف، لطرحه بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل فيلم الفستان الأبيض 

تدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" في إطار من الدراما حول صديقتين من حي فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

ويعرض حاليا للفنانة سلوى محمد علي، مسلسل ورق التوت، ضمن أعمال الأوف سيزون، وحقق نجاحا كبيرا منذ انطلاق أولى حلقاته على شبكة قنوات سي بي سي، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية، ضمن أحدث الأعمال الدرامية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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