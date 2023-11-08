الأمم المتحدة: معبر رفح "بوابة الحياة" المتاحة حاليًا لقطاع غزة.. شكرًا مصر

استقبل اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في مطار العريش الدولي، خلال زيارته للمحافظة.

واستعرض محافظ شمال سيناء الجهود التي تبذلها مصر في استقبال المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وإدخالها إلي قطاع غزة.

وأكد المحافظ أن مصر تستقبل الجرحى والمصابين الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية، مشددًا على أن مصر تبذل جهودًا كبيرة في احتواء الموقف بقطاع غزة، وإيصال المساعدات الإغاثية المتنوعة إلى أهالي القطاع.

مفوض الأمم المتحدة السامي يشكر مصدر على جهودها لدعم قطاع غزة

بدوره، وجّه مفوض الأمم المتحدة السامي الشكر إلى مصر على الجهود المبذولة لإدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، مؤكدًا أن معبر رفح البري "بوابة الحياة" المتاحة حاليًا لقطاع غزة.

وأكد المفوض السامي الحرص على مواصلة التنسيق المشترك إزاء سبل الحد من الأزمة الإنسانية، التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة.

وخلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء، تفقد المفوض السامي شاحنات المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة، والمستشفيات التي تستقبل الجرحى الفلسطينيين، مطلعًا على جهود مصر تجاه الأشقاء الفلسطينيين من محافظ شمال سيناء.

محافظ شمال سيناء ومفوض الأمم المتحده

محافظ شمال سيناء ومفوض الأمم المتحده

محافظ شمال سيناء ومفوض الأمم المتحده

محافظ شمال سيناء ومفوض الأمم المتحده

محافظ شمال سيناء ومفوض الأمم المتحده

محافظ شمال سيناء ومفوض الأمم المتحده