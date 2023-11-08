الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

برعت في أدوار الشر وأصيبت بالشلل.. ما لا تعرفه عن زوزو حمدي

زوزو حمدي
زوزو حمدي

يصادف اليوم، ذكرى ميلاد الفنانة القديرة زوزو حمدي الحكيم، التي ولدت في مثل هذا اليوم 8 نوفمبر عام 1912، ورحلت عن عالمنا في 9 نوفمبر عام 2003 عن عمر يناهز الـ 91 عامًا.

وتزامنًا مع ذكرى ميلادها، يرصد "الدستور" الجانب الآخر من حياة زوزو حمدي الحكيم، وأبرز أعمالها الفنية التي نالت إعجاب الجماهير.

تعد الفنانة القديرة زوزو حمدي الحكيم، من أبرز وأهم نجوم الوسط الفني لأنها تميزت في تقديم أدوار الشر واستطاعت إقناع الجماهير بأسلوبها المميز من خلال تقديم دور الأم القاسية أو زوجة الأب القيادية التي لا يقدر أحد على إيقافها.

ولدت زوزو حمدي الحكيم، بمحافظة المنوفية وتعلمت بالمعهد العالي للتمثيل عام 1934، وانضمت لفرقة "خليل مطران" لتضع لتبدأ مسيرتها الفنية في أول خطوة لها، قدمها للسينما الفنان يوسف وهبي عام 1935 في فيلمه "الدفاع" لتبدأ زوزو حمدى الحكيم طريقها في السينما.

برعت ف أدوار الشر.. ما لا تعرفه عن زوزو حمدي في ذكراها
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برعت في أدوار الشر.. ما لا تعرفه عن زوزو حمدي في ذكراها

قدمت زوزو حمدي العديد من الأعمال الفنية ذات قيمة ليتعلم منها الجماهير، فقدمت أدوارًا مسرحية متعددة منها: الملك لير، التميمة، النسر الصغير، مبروك، الستات ميعرفوش يكذبوا، اللص، زيارة بلا موعد وغيرها.

برعت ف أدوار الشر.. ما لا تعرفه عن زوزو حمدي في ذكراها

أما عن مشوارها السينمائي فقدمت العديد من الأفلام أبرزها: "وإسلاما - إلى الأبد - ليلى بنت الفقراء - بيت الطالبات - إسكندرية ليه مع يوسف شاهين - المومياء مع شادى عبد السلام - ريا وسكينة - قاهر الظلام - بنات الليل  - هارب من الحب - النائب العام - الصيت ولا الغنى” وغيرها من الأعمال الفنية التي لا تنسى.

بالرغم من تاريخ زوزو حمدي العملاق في السينما والمسرح إلا أنها عاشت بمفردها في أيامها الأخيرة، وعاشت زوزو حمدي الحكيم وحيدة في أواخر حياتها وأصيبت بالشلل وعاشت مريضة أربعة عشر عامًا حتى رحلت عام 2003.

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