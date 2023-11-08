الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير خارجية بريطانيا: موقفنا واضح بشأن ضرورة حل الدولتين

جيمس كليفرلي
جيمس كليفرلي

قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن موقف بلاده واضح بشأن ضرورة حل الدولتين، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وكان أكد وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، أن "وزراء خارجية مجموعة السبع سيبحثون الأزمة في إسرائيل وقطاع غزة وإمكانية وقف التصعيد الإقليمي".

وأضاف كليفرلي، وفقًا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية: "وإلى جانب شركائنا في مجموعة السبع، سنقوم أيضًا، في اجتماعنا المقرر اليوم في اليابان، بمعالجة أولويات أخرى تتراوح بين حرب روسيا في أوكرانيا إلى تغير المناخ والأمن الاقتصادي والتجارة العالمية".

ومن المقرر أيضًا أن يجتمع وزير الخارجية البريطاني مع نظيره الياباني يوكو كاميكاوا، لمناقشة التزام المملكة المتحدة طويل الأمد تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ، كما سيحضر كليفرلي حفل استقبال حول تعزيز العلاقات بين شعبي المملكة المتحدة واليابان، مع توسيع نطاق تنقلات الشباب وخطط عطلات العمل بنسبة تصل إلى 500% لتمكين المزيد من الفرص للشباب لاكتساب فهم أفضل بين ثقافات ومجتمعات البلدين.

وزير الخارجية البريطانى حل الدولتين كليفرلي

مواد متعلقة

خبير دولى: مصر تحركت لإدخال المساعدات عبر معبر رفح رغم التعنت الإسرائيلى

الهباش: نرفض أي فكرة تقوم على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية

"المركز المصري للفكر" يطالب بإنشاء مستشفيات ميدانية داخل قطاع غزة

الورقة البحثية للمركز المصري للفكر: "المطالبة بمواصلة فتح معبر رفح دون قيود"

"الصحة الفلسطينية": مستشفى القدس يؤوي نحو 14 ألف نازح

اليابان: مجموعة السبع اتفقت على ضرورة حل الدولتين لتعزيز السلام

أونروا: أوضاع غزة المأساوية لم نشهدها منذ 1950

"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

الأكثر قراءة

إجراءات جديدة من "التموين" للسيطرة على أسعار السكر

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

مَن المستفيدون اقتصاديًا من حرب إسرائيل على قطاع غزة؟

عاجل.. تقرير أمريكى: شركات الأقمار الصناعية حجبت الوصول لصور قطاع غزة من الفضاء

"الحب" يقتل "الأم الخائفة".. 4 رصاصات تكتب السطر الأخير فى حياة "ندى"

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الفلسطينيين الفارين إلى جنوب غزة بشكل حاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

وائل لطفي

إعادة إنتاج الجحيم

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

رافضًا وقف إطلاق النار.. نتنياهو يدعو سكان غزة إلى التحرك جنوبًا

"فوائد صحية".. كيف يقنع الإعلام الإسرائيلى جمهوره باستمرار الحرب فى غزة؟

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟