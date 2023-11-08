الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلومبرج: الاحتلال يصدر سندات دين بقيمة 3.7 مليار دولار

السندات الإسرائيلية
السندات الإسرائيلية

كشفت بيانات نشرتها وكالة "بلومبرج" الأمريكية، عن أن إسرائيل أصدرت سندات وأدوات دين بقيمة إجمالية 3.7 مليار دولار منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن داني نافيه، الرئيس التنفيذي للسندات الإسرائيلية إسرائيل بوندس، اليوم الأربعاء، قوله إن إسرائيل باعت سندات بقيمة مليار دولار منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وذكر أن رقم السندات المباعة البالغة مليار دولار يعتبر قياسيا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وبلديات أمريكية هى من قامت بشراء السندات.

وتعتبر إسرائيل بوندس جزءا من شركة تطوير الوساطة الإسرائيلية ومقرها نيويورك، وتأسست عام 1951 من قبل رئيس الوزراء السابق ديفيد بن جوريون.

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السندات الإسرائيلية

وبالإضافة إلى السندات الإسرائيلية، أصدرت الحكومة إصدارات خاصة منذ بدء الحرب؛ إذ باعت أدوات دين بقيمة 1.9 مليار دولار مدتها ثلاث سنوات، بفائدة 5 بالمائة عبر مجموعة جولدمان ساكس، بحسب بلومبرج.

كما أصدرت إسرائيل 800 مليون دولار من أدوات الدين لأجل ثماني سنوات، أدار بيعها جولدمان ساكس كذلك بنسبة فائدة 6.5%.

بذلك، يصل إجمالي بيع السندات وأدوات الدين الأخرى من جانب إسرائيل 3.7 مليار دولار، منذ بدء الحرب على غزة.

وتحظى الأوراق المالية الصادرة عن الشركة بدعم كامل من الحكومة الإسرائيلية؛ خاصة في أوقات الحروب، وغالبا ما يرتفع الطلب خلال أوقات الصراع.

والسندات الإسرائيلية هي أدوات مفضلة للبيع بالتجزئة وليس لها سوق ثانوية، مما يعني صعوبة تداولها في البورصة، أي عدم إمكانية بيعها وشرائها أكثر من مرة.

المعارك البرية والمواجهات المباشرة

ومنذ 27 أكتوبر الماضي، اتسعت رقعة المعارك البرية والمواجهات المباشرة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية وتحديدا كتائب القسام.

ومنذ 33 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها أكثر من 10 آلاف و328 فلسطينيا، بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة، وأصاب نحو 26 ألفا، كما استشهد 163 فلسطينيا واعتقل 2215 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزّة، دمر خلالها أحياء سكنية على رءوس ساكنيها، وتجاوزت خسائر الأرواح 10 آلاف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

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