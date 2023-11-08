الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اليابان: مجموعة السبع اتفقت على ضرورة حل الدولتين لتعزيز السلام

مجموعة السبع
مجموعة السبع

أعلنت اليابان، أن مجموعة السبع اتفقت على ضرورة حل الدولتين لتعزيز السلام، مؤكدين على ضرورة تفعيل هدنة مؤقتة لتسهيل المساعدات إلى غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية اليوم الأربعاء.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية نولاند ستنضم إلى وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظرائها من المديرين السياسيين لمجموعة السبع ووزراء الخارجية الآخرين لإجراء مشاورات واسعة النطاق حول التحديات العالمية الرئيسية. 

وبحسب البيان، فمن المقرر أن تلتقي نولاند خلال زيارتها طوكيو، النائب الأول لوزير الخارجية الياباني تاكيهيرو فوناكوشي ونائب وزير الخارجية الياباني ماساتاكا أوكانو ونائب مستشار الأمن القومي أكيبا تاكيو لمناقشة جدول الأعمال الثنائي والتطورات في أوكرانيا وتعاونهما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتستضيف اليابان الاجتماع الثاني لوزراء خارجية مجموعة السبع هذا العام، بعد الاجتماع الذي عقد في كارويزاوا بمحافظة ناجانو في أبريل الماضي.

اليابان مجموعة السبع حل الدولتين السلام

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