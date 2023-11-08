الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

الطقس
الطقس

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة أن هناك استقرارا تاما في الأحوال الجوية، في معظم محافظات الجمهورية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى"، إن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى تتراوح من 29 إلى 30 درجة مئوية، لافتة إلى أن هذا يرجع لوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الشعور بطقس يتراوح من حار إلى مائل للحرارة خلال فترة النهار على معظم محافظات شمال البلاد، مضيفة أنه مع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في درجات الحرارة، خاصة في ساعات الليل المتأخرة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

العظمى الصغرى

القاهرة 31 - 19
الإسكندرية 28  - 19
الإسماعيلية 31 - 18
الغردقة 34 -23
أسوان 39 - 23
سوهاج 37 - 19
المنيا 34- 18

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"الأرصاد": انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم.. والعظمي بالقاهرة 30 درجة

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