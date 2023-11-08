الجمعة.. انطلاق مولد مارجرجس في الرزيقات بالأقصر

موعد انطلاق احتفالات انطلاق مولد الشهيد مارجرجس بديره بالرزيقات بالأقصر 2023.

تبدأ أحتفالات مولد مارجرجس بالرزيقات بالأقصر في الفترة من الجمعة 10 نوفمبر 2023 وحتى 16 نوفمبر 2023.

ويترأس مراسم الاحتفالات أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات، منهم الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا بيمن مطران نقادة، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط، والآباء رهبان الدير وكهنة الإيبارشيات والمحافظات المجاورة، وذلك بصلوات رفع بخور عشية وزفة أيقونة الشهيد مارجرجس والتسبحة والقداسات، بمشاركة رهبان الدير، وخورس الشمامسة، والشعب القبطي.

مليون شخص يزورون دير الرزيقات خلال الاحتفالات السنوية

يُذكر أن عدد الزائرين بدير الرزيقات يقدر بحوالي مليون قبطي سنويًا، خلال الاحتفالات السنوية التي تقيمها الكنيسة في تذكار تأسيس أول كنيسة على اسم القديس مارجرجس الروماني، وأن الاحتفال الرسمي بذكرى الشهيد مار جرجس في دير الرزيقات خلال الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر من كل عام، والذي يوافق من الأول إلى السابع من شهر هاتور، وهي المناسبة التي توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مار جرجس في مدينة "اللد" بفلسطين، لكن المئات من الأسر تسافر قبل هذا الموعد للإقامة بالدير على مساحة تزيد عن 60 فدانا بداخل خيام أقيمت خصيصًا لهذا الغرض بخلاف المنطقة المحيطة التي تكتظ بالآلاف من الزوار مع اقتراب الليلة الختامية.

ويقع دير «مارجرجس» بالرزيقات على مسافة 13 كم جنوب أرمنت و5 كم جنوب غرب قرية الرزيقات، وسمي الدير بالرزيقات لأن الأقباط اعتادوا على إلصاق اسم القرية القريبة منه باسم الدير.

و تضم الكنيسة هيكل باسم مارجرجس شفيع الكنيسة، وهيكل باسم الأنبا أنطونيوس، بالإضافة لهيكل باسم الأنبا متاؤس الفاخوري تضم الكنيسة هيكل باسم السيدة العذراء وهيكل باسم الملاك وهيكل الشهداء وصحن الكنيسة، والكنيسة لها 3 أبواب رئيسية للجهات المختلفة البحرية والغربية والجنوبية

يذكر أنه بدأ الأنبا أغاثون عقب انتدابه 1975م، بأول أعمال الترميم بالدير وبناء سور جديد له بدلا من السور المهدم.

وبدأت أول فعاليات لعيد مارجرجس بالرزيقات في سنة 1975، وفي 14 يوليو عام 1978 أرسل الأنبا بموا إلى الدير الأنبا بيشوي خمسة من الشبان لرهبنتهم تمهيدا لنقلهم إلي دير مارجرجس بالرزيقات لتعميره رهبانيا.

وفي 18 يوليو من عام 1979، تم سيامة ثلاثة قسوس منهم وبدأت تصلي القداسات ويحفظ الطقس الرهباني والروحي بالدير.

ووجه البابا شنودة الثالث الأنبا بموا المشرف على الأديرة القديمة لشراء المزرعة المجاورة للدير مساحتها 111 فدان، وذلك يوم 27 يناير عام 1979.