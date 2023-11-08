الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اقتراح أمريكى قد يقود لإطلاق سراح نحو 15 محتجزا لدى حماس

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري، نقلًا عن مسؤولين أحدهما أمريكي والآخر إسرائيلي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي يوم الإثنين بأن وقف القتال لمدة 3 أيام قد يساعد في ضمان إطلاق سراح بعض المحتجزين.

وأفاد الموقع، نقلًا عن المسؤول الأمريكي، بأنه بموجب اقتراح تجري مناقشته بين الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر، ستطلق "حماس" سراح محتجزين يترواح عددهم بين 10 و15 شخصًا.

وتستخدم فترة التوقف للتحقق من هويات جميع المحتجزين وتقديم قائمة بأسماء المحتجزين الذين ستطلق سراحهم.

وقال البيت الأبيض، في بيان سابق، إن بايدن ونتنياهو ناقشا "إمكانية التوقف التكتيكي للقتال لإتاحة فرص للمدنيين للمغادرة بأمان من مناطق الصراع المستمر ولضمان وصول المساعدات إلى المدنيين المحتاجين والتمكن من إطلاق سراح المحتجزين المحتملين.

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